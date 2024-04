Seabra elogia primeiro tempo, mas reconhece deficiências do Cruzeiro

Na estreia do técnico, Cruzeiro faz 3 a 0 no primeiro tempo, mas permite empate do penúltimo colocado do Campeonato Colombiano no Mineirão Crédito: Jogada 10

Menos de uma semana após perder, de virada, o título mineiro para o arquirrival Atlético, o Cruzeiro viveu uma noite de pesadelo no Mineirão. Após abrir 3 a 0 no início do primeiro tempo, sofreu empate do Alianza Petrolera, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sendo assim, deixou o campo de jogo sob vaias e xingamentos dos torcedores. A equipe colombiana, inegavelmente mais frágil que a Raposa, em suma, é a atual vice-lanterna do campeonato local. Além disso, entrara em campo com sete jogos sem vitória e tendo marcado apenas um gol nas últimas seis partidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Seabra viu pontos positivos na atuação. Todavia, reconheceu a fragilidade defensiva do time no segundo tempo. “Foram dois tempos totalmente distintos de jogo. Nossos atletas produziram um primeiro tempo muito bom.

Para dois dias de trabalho, a gente conseguiu mudar muitos comportamentos defensivos, ter muitas recuperações de bola no campo de ataque. Já no final do primeiro tempo perdemos agressividade e objetividade”, analisou. Seabra reconhece descontrole do time Ainda de acordo com o técnico, a forma como o Alianza Petrolera se portou na segunda etapa causou problemas inesperados ao time.