Santos x Corinthians (feminino): Onde assistir, escalações, arbitragem

Com campanha 100%, as corintianas, mesmo na Vila Belmiro, entram como favoritas. O Peixe promove a volta do treinador Kleiton Lima Crédito: Rodrigo Gazzanel

Líder do Brasileirão feminino com 12 pontos em quatro jogos, o Corinthians tem mais um desafio na noite desta sexta-feira (12/4). Às 20h30 (de Brasília) em jogo pela quinta rodada, faz um clássico paulista com o Santos, na casa das Sereias, na Vila Belmiro. As Brabas são tetracampeãs nacionais e estão arrasando neste início de competição. Afinal, com apenas quatro rodadas já tem quatro pontos de frente para os vice-líderes. O Santos, com quatro pontos, é apenas o 12º colocado e precisa vencer para melhorar a sua situação na tabela e voltar à briga pela zona de classificação às quartas de final (G8). O time, neste jogo, promove a volta do polêmico treinador Kleiton Lima. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão feminino

Onde assistir Os canais SporTV e TNT transmitem a partir das 20h30 (de Brasília). Como está o Santos O Santos promove a reestreia do técnico Kleiton Lima, anunciado no último dia 9. Ele retorna após ter pedido desligamento por causa de denúncias de 19 jogadoras de assédio moral e sexual. Porém, como o compliance santista indeferiu as denúncias, ele está de volta. Assume uma equipe reformulada e que estava sob o comando de Bruno Silva. Este caiu após o início ruim no Brasileiro. Kleiton espara um bom jogo, mas diz que o favoritismo é corintiano. “O Corinthians, que hoje tem a hegemonia dos títulos nos últimos anos do futebol feminino brasileiro. Será um jogo muito complicado, difícil e com pouco tempo de trabalho. Afinal, tive apenas uma semana de treinos. Mas deu para colocar alguns comportamentos novos no time, no esquema tático e variações. Sem dúvida, esse jogo contra o Corinthians é um primeiro desafio muito grande”, projetou Kleiton, que deve manter a base das últimas partidas.