Pedro valoriza trabalho de Tite: ‘conseguiu trazer um equilíbrio, ofensivo e defensivo’

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro fomenta a busca pelo tetracampeonato da Libertadores e relembra eliminação em 2023

Ao falar sobre o trabalho de Tite no Mais Querido, Pedro, em entrevista à “Espn”, ressaltou o equilíbrio que Tite deu ao time.

Camisa 9 do Flamengo, Pedro vive grande fase com o time carioca. O atacante é o artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols. Ele, aliás, é um dos atletas que mesmo antes da chegada de Tite ao Rubro-Negro já tinha a admiração do treinador. Afinal, o técnico o convocou para a Copa do Mundo de 2022.

“A confiança do grupo está lá em cima. Professor Tite conseguiu trazer um equilíbrio, ofensivo e defensivo”, disse Pedro.

Em busca do tetracampeonato da Libertadores

Na última partida do Flamengo, contra o Palestino, pela Libertadores, Pedro abriu o placar com um golaço. O atacante já marcou duas vezes na competição, e está confiante na conquista do título.

“Quem está no Flamengo tem que ter ambição, ter vontade de vencer. O elenco do Flamengo pede isso, a grandeza do Flamengo pede isso também. Estamos muito confiantes para essa Libertadores”, afirmou.