Payet volta a rasgar elogios aos torcedores do Vasco: ‘Me curaram’

Provável desfalque do Vasco para a estreia do clube no Brasileirão, no domingo (14), contra o Grêmio, o meia Dimitri Payet voltou a se declarar à torcida cruz-maltina.

Em entrevista ao “Ge”, divulgada nesta sexta-feira (12), o craque francês abriu o jogo sobre várias questões. Entre elas, a ‘cura’ para seu momento difícil após ser dispensado pelo Olympique de Marselha, em julho passado. Para Payet, a recepção recebida mesmo sem que tivesse feito nada (ainda) o levantou.

“O que aconteceu foi o processo, digamos, da minha cura. Minha cabeça não estava bem depois do que aconteceu com o Marselha. Mas a cura começou no dia em que eu cheguei. Acho que o Vasco e sua torcida me curaram, me levantaram, porque eu estava no chão”, disse o craque, antes de completar: