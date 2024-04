Payet revela ‘não’ inicial ao Vasco, e detalha gol à Dinamite

“A primeira decisão foi não. Porque era muito complicado. Com o passar das semanas, quando minha esposa viu que eu realmente queria o Brasil e o futebol, isso foi algo extraordinário para mim. E então ela disse: “Vá em frente, eu cuido de tudo”. Porque agora temos quatro filhos e ela é responsável pela administração do dia a dia. Então se estou aqui hoje é graças a ela. Sei que ela fez isso por amor e ela sabe que eu amo futebol. Ela que permitiu tudo o que estou vivendo aqui”, revelou.

O meia Dimitri Payet revelou que recusou a primeira investida do Vasco, em agosto de 2023. Em novos trechos da entrevista do craque ao “Ge”, ele afirmou que só foi escolher o Cruz-Maltino após fala de sua esposa, Ludivine Payet.

Golaço à Dinamite

Em provavelmente seu ponto alto desde que chegou ao Vasco, Payet foi decisivo em vitória sobre o América-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2023. Naquela partida, a torcida realizou um mosaico em homenagem a ilustres vascaínos já falecidos, com destaque central para o maior ídolo do clube, Roberto Dinamite.

E, em cobrança magistral de falta nos acréscimos, Payet deu a vitória ao Vasco por 2 a 1. Na comemoração, o craque apontou para o patch em sua camisa com o rosto do ídolo, falecido em janeiro de 2023.