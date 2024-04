Nove recordes do Bayer Leverkusen, que pode ser campeão no domingo

O Bayer Leverkusen joga o futebol mais envolvente da temporada europeia e está 16 pontos à frente do rival Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Se vencer o Werder Bremen em casa, no próximo domingo (14), será campeão da Bundesliga. Se empatar e o Bayern não vencer, leva o título da mesma forma.

Aliás, o time também está na final da Copa da Alemanha e nas quartas de final da Liga Europa.

A equipe treinada pelo espanhol Xabi Alonso e que possui nomes como Frimpong, Wirtz e Xhaka já quebrou alguns recordes e ainda tem outros para bater na temporada que já é considerada histórica. Abaixo, o levantamento realizado pelo “Torcedores.com” mostra nove marcas. Confira: