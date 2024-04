Maycon e Palacios estão próximos de voltar a atuar pelo Corinthians

O Corinthians está muito próximo de ter dois retornos importantes para o restante da temporada. Isso porque o volante Maycon e o lateral-esquerdo Diego Palacios treinaram com bola em uma parte do último treinamento. Assim, eles se aproximam de voltar a atuar com a camisa do Timão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe de António Oliveira está em preparação para encarar o Atlético-MG, neste domingo (14), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. A dupla participou de parte das atividades com o restante do elenco e depois fez complementos com os preparadores físicos, visando o retorno ao time. Apesar disso, a presença dos dois no duelo contra o Galo ainda é uma incógnita.