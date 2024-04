Mallorca x Real Madrid: escalações, arbitragem e onde assistir

Merengue é o líder da competição e uma vitória fora de casa diante do Mallorca deixa a equipe mais próxima do título

O Mallorca passou uma semana amarga. Após ser derrotado na final da Copa do Rei, o time comandado por Javier Aguirre quer espantar a maré negativa diante do líder da competição.

O Estádio de Son Moix, em Palma, será palco do jogo entre Mallorca e Real Madrid, válido pela 31ª rodada do campeonato espanhol. A bola vai rolar neste sábado (13), a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid chega ao duelo com o objetivo de ficar mais próximo do título nacional. Líder do torneio, o Madri pode abrir em até 11 pontos a distância para o vice-líder em caso de vitória e tropeço do Barça.

A grande dor de cabeça do técnico Carlo Ancelotti é a escalação. Por causa da Uefa Champions League, o treinador pode retirar alguns titulares. Apesar das mudanças do elenco, o atacante Vini Junior está confirmado na equipe para buscar a vitória fora dos seus domínios.

Mallorca x Real Madrid

31ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 13/04/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madri (ESP)

MALLORCA: Rajkovic; Maffeo, Gio González, Raillo, Nastasic e Lato; Morlanes, Samu Costa, A. Sánchez e D. Rodríguez; Muriqi. Técnico: Javier Aguirre.

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouméni, Valverde, Modric e Bellingham; Brahim e Vini Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Sánchez Martínez

VAR: Jaime Latre

Onde assistir: Star +