Luiz Henrique, do Botafogo, admite que ainda não está 100%

Contratação mais cara de todos os tempos no futebol brasileiro, Luiz Henrique ainda não correspondeu às expectativas. Após a derrota para a LDU por 1 a 0, na quinta-feira (11), no Casa Blanca, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, o atacante explicou o motivo pelo qual ainda não explodiu no Botafogo.

Segundo o astro, a lesão na panturrilha esquerda o atrapalhou. No dia 14 de fevereiro, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, ele foi acometido pela contusão. Voltou há duas semanas, disputou três jogos e não conseguiu mostrar o melhor futebol.