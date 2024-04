Fluminense terá dois retornos diante do Bragantino pelo Brasileirão

Em meio a extensa lista de desfalques, o Fluminense terá dois retornos importantes para a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado (13), contra o Bragantino, no Maracanã. Tratam-se de John Kennedy e Diogo Barbosa, que voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz e devem ser relacionados para a partida, que acontece às 21h (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz não terá Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra a equipe chilena. Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atleta deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.