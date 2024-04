Fluminense já duelou dez vezes contra Bragantino após chegada da Red Bull

Retrospecto é favorável à equipe carioca, que jamais perdeu em seus domínios. Times se enfrentam neste sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileiro

O Fluminense estreia neste sábado (13) no Brasileirão-2024 diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã. E a equipe de Bragança Paulista é uma “novidade” nestas últimas temporadas. Aliás, vão se encaminhando para seu quinto Brasileirão consecutivo na Série A.

O primeiro acesso aconteceu logo no primeiro ano em que o time do interior paulista foi vendido ao grupo Red Bull, trocando de nome, uniforme e escudo. O Bragantino incorporou o elenco do Red Bull Brasil e, assim, conquistou a Série B de 2019 de maneira brilhante.

