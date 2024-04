Flamengo aposta no ‘fator Tite’ para voltar a vencer o Brasileirão

O Brasileirão 2024 vai começar, e o Flamengo quer voltar a conquistar o torneio mais importante do país. Clube de maior investimento entre os 20 participantes da Série A, o Rubro-Negro inicia sua caminhada rumo ao eneacampeonato no domingo. O adversário será o Atlético-GO, no Serra Dourada.

A última vez que o Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro foi nas duas rodadas finais da edição 2020, quando acabou campeão. Num torneio maluco, que a liderança passou pela mão de vários clubes, a equipe da Gávea, que começou com Domènec Torrent e acabou com Rogério Ceni, buscou grande arrancada no fim para assegurar o oitavo título.

Desta vez, porém, a expectativa no Ninho do Urubu é de um ano mais tranquilo. E para voltar a conquistar a competição, o Flamengo conta com uma bola de segurança: o técnico Tite. Com dois títulos brasileiros no currículo, ambos pelo Corinthians (2011 e 2015), o treinador costuma montar equipes sólidas e seguras em competições longas, como o Campeonato Brasileiro.

Além dos títulos com o time paulista, Tite também liderou a Seleção Brasileira nas duas Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e 2022. Para o Mundial da Rússia, ele chegou com o Brasil em sexto, fora da zona de classificação, mas terminou na liderança depois de conseguir dez vitórias e dois empates em 12 jogos. Já para o Mundial do Qatar, ele foi além e terminou a competição de maneira invicta, com 45 pontos, um recorde no torneio.