Essa doeu! Jogador do Al-Ittihad que levou chicotada de torcedor pode ser suspenso

Uma cena curiosa viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (11): o jogador Abderrazak Hamdallah, do Al-Ittihad, levando uma chicotada de um torcedor do Al-Hilal logo após o fim do jogo que deu o título da Supercopa da Arábia Saudita ao time do técnico Jorge Jesus. No entanto, mesmo com a agressão, o atleta pode ser suspenso por dois jogos e pagar cerca de R$ 30 mil de multa. A informação foi divulgada, inicialmente, pela imprensa saudita.

O motivo da punição seria por conta da provocação do atleta, que jogou água na direção do torcedor.