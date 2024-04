Dono da 777, Josh Wander se encontra com Pedrinho, presidente do Vasco

Dono da 777 Partners e um dos sete integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Josh Wander está no Rio de Janeiro. Ele chegou nesta sexta-feira (12) ao lado do chefe de operações da 777, Nicolas Maya, e o diretor esportivo do grupo, Johannes Spors, e se encontrou com o presidente do Vasco, Pedrinho.

De acordo com o “Ge”, o encontro foi um pedido do próprio Pedrinho, visto que, na última reunião do Conselho de Administração (trimestral), ele não participou das discussões, apesar de participar do encontro virtual. Josh Wander, aliás, não estava entre os presentes.

