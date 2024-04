Criciúma x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Egressos da Série B, equipes se enfrentam pela primeira rodada do Brasileirão neste sábado (13), às 18h30, no Heriberto Hülse

Criciúma e Juventude se enfrentam neste sábado (13), às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Juventude vem de um segundo lugar no campeonato gaúcho, perdendo para o Grêmio na final. Enquanto isso, o Criciúma conquistou o título catarinense na semana passada, superando o Brusque no placar agregado.

Onde Assistir

O canal Premiére transmite o jogo ao vivo pelo sistema pay per view.

Como chega o Criciúma

O Tigre, sob o comando do técnico Cláudio Tencati, primordialmente espera contar com o estádio lotado, como é de praxe no Heriberto Hülse. Com alguns jogadores lidando com desgaste físico, o goleiro Gustavo, o zagueiro Tobias Figueiredo e o atacante Felipe Vizeu, em resumo, podem ficar de fora na estreia. O trio, afinal, será avaliado novamente até o dia do jogo. Antes do início da competição, a diretoria anunciou a contratação do atacante Arthur Caíke, de 31 anos, que estava no Vitória.