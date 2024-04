Clauber Rocha gerencia futebol do Vasco, que segue na busca por diretor

Profissional está à frente no CT Moacyr Barbosa dos processos depois da demissão do diretor Alexandre Mattos

A demissão de Alexandre Mattos completou vinte dias, e desde então o Vasco ainda não anunciou um novo diretor de futebol. Em meio à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo (14), às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em São Januário, um nome tem auxiliado na pasta. Trata-se de Clauber Rocha, que gerencia os processos no CT Moacyr Barbosa.



Enquanto isso, a 777 Partners segue na busca por um novo diretor e quer um nome que se encaixe aos processos da empresa, dona de 70% da SAF cruz-maltina.

Além da presença de Clauber, que tem cuidado de perto de toda logística da equipe, o CEO Lúcio Barbosa também tem ido ao CT com mais frequência. O profissional tem sido o responsável direto pelas negociações em curso, antes da rodada inaugural da competição nacional.