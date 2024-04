Cádiz x Barcelona: escalações, arbitragem e onde assistir

Na briga pelo título do campeonato espanhol, o Barça mede forças contra o Cadiz e vai tentar arrancar uma vitória fora de casa

O sábado (12) será agitado no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz. A partir das 16h (de Brasília), Cadiz e Barcelona se enfrentam pela 31ª rodada do campeonato espanhol.

Como chega o Cádiz

Na briga pelo rebaixamento, o Cádiz aposta no duelo em casa para surpreender o Barça, que vive uma realidade bem diferente.

Uma das esperanças do técnico Mauricio Pellegrino é que o Barcelona jogue com uma equipe mesclada entre reservas e titulares, o que pode facilitar a conquistar os três pontos.

Como chega o Barcelona

O Barça ainda sonha com o título do torneio nacional e precisa somar três pontos para continuar a sua perseguição ao Real Madrid.