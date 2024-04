Bruno Uvini se inspira em Renato Gaúcho para ajudar o Vitória no Brasileirão

Zagueiro de 32 anos já está regularizado no BID da CBF e fica à disposição para a estreia rubro-negra diante do Palmeiras

O zagueiro Bruno Uvini foi apresentado nesta sexta-feira (12), pelo Vitória, no Barradão. O novo reforço também já está regularizado no BID da CBF e fica à disposição para a estreia rubro-negra no Brasileirão diante do Palmeiras, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no mesmo local.

Embora tenha passado a maior parte da carreira fora do Brasil após surgir para o futebol no São Paulo, o defensor retornou ao país para atuar pelo Grêmio. Em 32 jogos no clube gaúcho, anotou dois gols e deu uma assistência. Pelo Brasileirão, marcou um gol em 20 partidas, 16 delas como titular.