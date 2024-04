Brasileirão começa com 122 estrangeiros de 15 países diferentes

Clube com mais jogadores de fora do país é o Botafogo e a Argentina lidera o ranking de estrangeiros com 43 atletas

Diante da presença marcante de estrangeiros, o Brasileirão promete empolgar as torcidas de diversos lugares do país a partir deste sábado (13). No total, 122 jogadores de 15 nacionalidades distintas podem participar dos jogos da elite do futebol nacional. É importante ressaltar, contudo, que esse número tende a aumentar ao longo da temporada, já que uma nova janela de transferências abre em 10 de julho.

Em suma, todos os 20 clubes do Brasileirão têm pelo menos um jogador estrangeiro em seus elencos. Só para exemplificar, o Botafogo é o clube com o maior contingente de estrangeiros na Série A. São, antes de tudo, nada menos do que 10 jogadores de outros países. Por outro lado, o Juventude é o clube com menos jogadores estrangeiros na competição. A equipe de Caxias do Sul, por fim, tem apenas o argentino Tomi Montefiori em seu elenco.