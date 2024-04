Bayern de Munique x Colônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Bayern

Além de adiar a comemoração do título do Bayer Leverkusen e se prender a um sonho de título apenas matematicamente possível, não resta, em suma, outra motivação aos bávaros para o enfrentamento diante do Colônia. Com duas derrotas seguidas na competição, os bávaros, primordialmente, estão com as atenções voltadas à Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça (16), em resumo, uma vitória simples sobre o Arsenal recoloca os alemães nas semifinais.

De acordo com informações da imprensa alemã, a possibilidade de o técnico Thomas Tuchel poupar alguns titulares, mais do que possível, é provável.

Como chega o Colônia

Se o jogo pouco vale para os anfitriões, o Colônia vai a Munique inegavelmente desesperado poruma vitória. Ocupando a 17ª posição na tabela, a equipe luta com todas as forças contra o rebaixamento. Soma 22 pontos até o momento, um a menos que o Mainz, que jogaria a repescagem para não cair à Bundesliga II. O Bochum, primeiro fora da zona de perigo, está quatro pontos à frente. Nas últimas três rodadas, foram dois empates e uma vitória, o que acendeu as esperanças da torcida na permanência.