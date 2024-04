Atlético apresenta reforço: ‘Última oportunidade’

Robert se destacou no Athletic, durante o Campeonato Mineiro, e encara chance no Atlético como 'última oportunidade'

O Atlético apresentou, nesta sexta-feira (12), seu novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do jovem Robert, que se destacou no Campeonato Mineiro com a camisa do Athletic.

O jovem jogador viveu problemas fora de campo e chegou a largar o futebol. Em 2023, aliás, ele chegou a jogar campeonato amador de X1 e jogos de várzea, em Salvador. Agora tem a oportunidade no Galo como se fosse a última da vida.