Volante do Vitória vive expectativa por duelo contra o Palmeiras

Após conquistar o título do Campeonato Baiano 2024, o Vitória agora volta todas as suas atenções para a estreia no Brasileirão. O Leão terá pela frente o atual campeão Palmeiras, no Barradão. O volante Dudu, um dos destaques do rubro-negro desde a temporada passada, disputará pela primeira vez a elite do futebol nacional. O jogador falou sobre a expectativa de poder atuar na Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu posso dizer que é a realização de um sonho, poder disputar a série A do Campeonato Brasileiro. Todo jogador sonha em chegar na elite e comigo não é diferente, estou muito feliz com essa oportunidade de poder jogar a primeira divisão com o Vitória, um clube que desde a minha chegada me todos me receberam muito bem e eu tenho um carinho muito grande”, disse.