Saiba como Inter Miami e Messi podem jogar o Mundial de 2025

Mesmo com Messi em seu elenco, o Inter Miami acabou derrotado pelo Monterrey Rayados e se despediu da Concachampions

Na noite da última quarta-feira (10/4), o Inter Miami, de Messi e cia foi derrotado pelo Rayados-MEX por 3 a 1 e se despediu da briga pelo título da Concachampions. Após empatar por 2 a 2 no primeiro duelo, o time dos EUA acabou superado no México e saiu de forma acachapante do torneio continental.

Embora o técnico Tata Martino tenha escalado o quarteto mágico com Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba, o time não andou dentro das quatro linhas.

MLS

Agora, com a saída do torneio, Messi e seus companheiros focam na disputa da MLS, onde a equipe aparece em alta na classificação. Em oito jogos, o Inter Miami somou 12 pontos e aparece na 3ª posição da Conferência Leste.