Palmeiras vira sobre o Liverpool e vence a primeira na Libertadores

Uruguaios saem na frente com gol no começo da partida, mas Palmeiras mostra poder de reação em casa. Verdão assume liderança do Grupo F

Dessa forma, com o resultado, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e está na liderança colocação do Grupo F. O Independiente del Valle (EQU) tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols. O Liverpool está em terceiro, com um ponto, empatado com o San Lorenzo (ARG), lanterna da chave.

O Palmeiras é o time da virada. Nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Libertadores 2024, o Verdão recebeu o Liverpool (URU) e venceu, por 3 a 1, a primeira no torneio continental. Após sair atrás no marcador, a equipe paulista mostrou poder de reação e conseguiu reverter a desvantagem para somar três pontos. Jean Rosso abriu o placar para os uruguaios, mas Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão balançaram as redes para o time de Abel Ferreira no Allianz Parque.

Primeiro tempo

O início de jogo não poderia ser pior para o Palmeiras, que viu os uruguaios saírem na frente com dois minutos. Luciano Rodríguez cobrou falta forte, e Weverton deu rebote. Na sobra, porém, o zagueiro Rosso mandou para o gol. O assistente assinalou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. O problema é que a revisão demorou incríveis seis minutos num lance fácil. Atrás no marcador, o Verdão se lançou ao ataque, mas deu espaço para o Liverpool contra-atacar. O empate veio nos acréscimos, com Aníbal Moreno. Em cobrança de escanteio pela direita, o volante subiu sozinho na primeira trave e desviou para igualar o marcador.

Segundo tempo

Com o empate no marcador, o Palmeiras voltou pressionando ainda mais na etapa final e não deixou o Liverpool respirar. A virada saiu aos 12 minutos, com Flaco López. Na intermediária, Raphel Veiga conseguiu levantamento perfeito para o argentino, que dividiu com o goleiro e deu um leve desvio para marcar. Nove minutos depois, Veiga apareceu bem mais uma fez e conseguiu sua terceira assistência, agora para o menino Estêvão, de apenas 16 anos. Em cruzamento pela esquerda, o jovem subiu mais que a marcação e cabeceou no cantinho. Este, aliás, foi o primeiro gol da promessa alviverde como profissional.

Sequência

Palmeiras e Liverpool voltam a campo pela Libertadores somente no fim do mês. O Verdão encara o Independiente del Valle, fora de casa, no dia 24, enquanto os uruguaios jogam um dia antes, com o San Lorenzo, em casa. No próximo fim de semana, o time paulista estreia no Brasileirão 2024, onde defende o bicampeonato, contra o Vitória.