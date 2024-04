Liverpool é goleado pela Atalanta e vê invencibilidade de 415 dias cair

Reds sofrem pesados 3 a 0 em pleno Anfield e ficam em situação complexa na Liga Europa Crédito: Jogada 10

Caiu uma das maiores invencibilidades caseiras do futebol europeu. Após 415 dias sem derrotas em casa, o Liverpool perdeu para a Atalanta por 3 a 0, em pleno Anfield, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (11). Foi, então, a primeira derrota dos Reds em seu terreno na atual temporada. Scamacca foi o nome do jogo: marcou dois gols, um em cada tempo, e participou do terceiro, marcado por Pasalic. Colocando o time de Bérgamo com um pé na semifinal inédita na história do clube. A volta está marcada para a próxima quinta (18), no Gewiss Stadium.

Antes da bola rolar, o Liverpool chegava com a credencial de ser quase imbatível em casa. Nos 25 jogos que atuou no Anfield, venceu incríveis 22 e empatou três. Uma média impressionante de 92% de aproveitamento. A última derrota fora para o Real Madrid, por 5 a 2, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 22/23. O jogo Usando um time misto, o Liverpool já conseguiu ver desde o início que poderia sofrer nos pés do organizado time italiano. O primeiro sinal foi logo aos três minutos, quando Pasalic perdeu gol feito na frente do goleiro Kelleher, que defendeu com o rosto. A melhor chance dos Reds veio com Elliot, que acertou a trave de Musso após cobrança de falta. Aos 38′, porém, a Atalanta conseguiu abrir o marcador. O atacante Scamacca recebeu lindo passe de Zappacosta e chutou cruzado para fazer um lindo gol.

Salah entra, mas… Vendo que o time precisava de mais qualidade, Jürgen Klopp promoveu a entrada do titular Mohamed Salah. Ele melhorou as jogadas do Liverpool, mas o dia, de fato, era de Scamacca. Cruzamento em arco da direito de De Ketelaere e chute de primeira do atacante italiano para dobrar a vantagem da Atalanta (15′ do segundo tempo). O homem realmente estava on fire. Aos 38′, ele arrancou, serviu o brasileiro Ederson, que parou em Kelleher. Na sobra, Pasalic fechou o caixão inglês. No jogo da volta, na próxima quinta, o Liverpool precisará vencer por três gols de diferença para levar para os pênaltis. Dessa forma, a Atalanta pode perder até por dois gols que, mesmo assim, chega à semifinal pela primeira vez em sua história. Iconic#LiverpoolAtalanta 0-3 #UEL pic.twitter.com/jLmHzIjDIY — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 11, 2024