Leverkusen marca no fim e abre frente sobre o West Ham na Liga Europa

Com este triunfo, o Leverkusen, invicto há 42 jogos e praticamente o campeão alemão, pode perder por até um gol na volta, no Olímpico de Londres, dia 18, que avançará a semifinal.

O Bayer Leverkusen, nesta quinta-feira (11/4), recebeu o West Ham, na Bay Arena, pela ida das quartas de final da Liga Europa. Martelou o tempo inteiro, num verdadeiro massacre: 73% de posse de bola e incríveis 33 finalizações contra uma dos londrinos. Apesar da tamanha superioridade, o Leverkusen parou nas defesas do goleiro Fabianski e só foi chegar aos gols na reta final, com dois jogadores reservas: Hoffman, aos 39 minutos e Boniface, nos acréscimos. Enfim, 2 a 0.

Leverkusen fura o ferrolho no fim

O jogo foi um ataque contra defesa impressionante. O Leverkusen não acreditava com o número de chances desperdiçadas e as defesas excepcionais de Fabianki no primeiro tempo. Foram 16 chances, pelo menos sete claras. E nada da bola entrar. No segundo tempo, o West Ham voltou ainda mais fechado. Para se ter ideia, se o time ao menos deu uma finalização no primeiro tempo, nos 45 minutos finais foi zero. Mas quando todos pensavam que o placar ficaria num injustíssimo 0 a 0, o Bayer chegou ao gol aos 38, quando Hoffmann pegou um rebote de chute de Boniface e fez 1 a 0. Nos acréscimos, Hoffman retribuiu. Cruzou na cabeça de Boniface, para fazer 2 a 0. Enfim, um placar bem mais justo.

