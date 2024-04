Kamikaze, Botafogo perde para a LDU e segue no limbo na Libertadores

Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge achou que estava jogando contra o Portimonense e escalou o time com quatro atacantes, sem nenhum defensor. Afinal, Gatito, Ponte, Halter, Barboza e Hugo não nulidades. Zumbis que vestem a camisa alvinegra para completar os 11 iniciais. Assim, a LDU percebeu logo de cara que fazer gol no time brasileiro era mais fácil que tirar doce de criança. Azulgaray finalizou troca de passes no ataque e colocou os equatorianos em vantagem.

O Botafogo está no limbo nesta Libertadores. Zerado, é o lanterna e vê até mesmo a vaga na Sul-Americana longe. Já a LDU soma os primeiros três pontos e encosta em Junior Barranquilla (COL) e Universitário (PER).

Estreante da noite, Artur Jorge não sabe o que é altitude. O lugar mais alto onde já esteve foi na Serra da Estrela, em Portugal. Tampouco conhece os meandros da Copa Libertadores e os seus rituais. Desse modo, colocou o Botafogo em modo kamikaze, meteu o louco, escalou quatro atacantes e perdeu para a LDU (ECU) por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada do Grupo D da competição.

Com outra linha de passe que deixou a retaguarda desnorteada, a LDU anotou o segundo. A sorte do Botafogo é que o VAR viu uma agulha no palheiro e anotou impedimento. O Alvinegro só não tomou mais gols por conta da pontaria dos anfitriões, pois toda hora apareciam com facilidade na cara do gol.

NÃO MUDOU QUASE NADA

O Botafogo ameaçou uma graça na segunda etapa, principalmente, com Jeffinho. No entanto, esbarrou na falta de qualidade da armação e na falta de um poder de fogo maior. Em seguida, não restou fôlego para o Mais Tradicional manter o ímpeto inicial. A LDU, por sua vez, serena em campo, aproveitou os espaços cedidos pelo primeiro tempo. No entanto, os equatorianos não estão em uma boa fase ofensiva. Era jogo para matar o placar logo, sem dar chance a especulações.

FICHA TÉCNICA

LDU 1×0 BOTAFOGO

Segunda rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Casa Blanca, em Quito (ECU)

Data e hora: 11/4/2024, às 19h (de Brasília)

Gols: Azulgaray, 3’/1ºT (1-0)

LDU: Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Estupian (Julio, 13’/2ºT), Estrada (González, 13’/2ºT) e Angulo (Villamil, 15’/1ºT); Alzugaray (Romero, 41’/2ºT) e Arce. Técnico: Josep Alcácer

BOTAFOGO: Gatito, Ponte (Gregore, 35’/2º, Halter, Barboza e Hugo (Raí, 35’/2ºT); Barbosa (Tchê Tchê, Intervalo) e Freitas; Jeffinho (Romero, 19’/2ºT), Júnior Santos, Luiz Henrique (Nascimento, 25’/2ºT) e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartão Amarelo: Rodríguez (LDU)

Cartão Vermelho: