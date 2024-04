Joia do Flamengo estreia bem na Libertadores e brinca sobre assistência: ‘Igual ao Google’

Lorran entra em campo no decorrer do segundo tempo e participa da vitória do Flamengo em cima do Palestino

Lorran teve participação decisiva na vitória do Flamengo diante do Palestino por 2 a 0 no Maracanã. O meio-campista de 17 anos entrou em campo no decorrer do segundo tempo e deu uma bela assistência para Léo Ortiz no segundo gol rubro-negro.