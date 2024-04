Inter vira chave após tropeço na Sula e inicia preparação para estreia no Brasileiro

Colorado vem de uma sequência ruim na temporada e não sabe o que é vencer há quatro partidas. No sábado, time recebe o Bahia no Beira-Rio

O elenco do Internacional se reapresentou aos treinos após o decepcionante empate sem gols frente ao Real Tomayapo-BOL, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Na tarde desta quinta-feira (11), o grupo colorado passou a focar na estreia pelo Campeonato Brasileiro, que ocorrerá contra o Bahia, no sábado.

Os titulares na partida diante da equipe boliviana fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores realizaram atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante.