Grêmio anuncia integração efetiva do atacante Gustavo Nunes no profissional

Jovem se destacou pela equipe sub-20 do Imortal na última edição da Copinha e já atuou em 11 partidas no elenco principal

O Grêmio anunciou a integração efetiva do atacante Gustavo Nunes ao profissional nesta quinta-feira (11). O atleta, de 18 anos, já fazia parte do elenco principal do Tricolor Gaúcho e participava dos treinos além da programação desde o início da temporada. A propósito, já disputou 11 jogos.

Nas oportunidades em que esteve em campo, ele atuou nove vezes como titular. A penúltima delas no jogo de volta da final do Gauchão, quando o Imortal venceu o Juventude de virada por 3 a 1. Assim, Gustavo teve contribuição no heptacampeonato estadual mesmo com pouco tempo no profissional. Durante a competição, ele teve maior espaço com ausência de Soteldo por lesão muscular. No caso, esteve entre os 11 iniciais em oito partidas consecutivas.