Gol, sorriso no rosto e família emocionada: veja como foi a estreia de Ortiz pelo Flamengo

Uma noite para ficar guardada na memória. A estreia de Léo Ortiz com a camisa do Flamengo contou com um roteiro fantástico. Com 58.597 torcedores presentes no Maracanã, foi o gol do zagueiro que sacramentou a vitória rubro-negra diante do Palestino por 2 a 0, na noite de quarta-feira (10).

Apresentado pelo Flamengo no dia 8 de março, Léo Ortiz teve que esperar para receber a sua primeira oportunidade pelo time carioca. Com a escolha de Tite em deixar Fabrício Bruno no banco contra o Palestino, o “El Bigodón”, como alguns torcedores apelidaram o defensor, teve a oportunidade de começar jogando. Aliás, um jogo especial, afinal, tratava-se da estreia do Mais Querido no Maracanã pela Libertadores desse ano.