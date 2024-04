Gabigol interage com ex-BBB durante jogo do Flamengo

A ex-BBB Fernanda esteve no Maracanã e imitou comemoração de Gabigol. Postagem nas redes sociais foi comentada pelo atacante

A ex-BBB Fernanda Bande esteve no Macaranã, na noite da última quarta-feira (10), e acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Palestino por 2 a 0, pela Copa Libertadores. No entanto, um detalhe fora das quatro linhas que chamou atenção.

A ex-bbb postou várias fotos e vídeos. Em um deles, ela imitou a comemoração de Gabigol. Vale lembrar que ela adotou o gesto dentro do programa da Globo e também tem brincado com a situação fora da casa.