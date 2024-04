Filhos de Harry Kane sofrem acidente na Alemanha

Três dos quatro filhos do centroavante Harry Kane, do Bayern, ficaram feridos em acidente de carro perto de Schäftlarn, distrito de Munique. De acordo com o jornal “Bild”, o fato aconteceu na última segunda-feira (8).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acidente ocorreu após um Renault tentar uma ultrapassagem na estrada e colidir de frente com um Mercedes, veículo onde estavam os filhos do craque do Bayern de Munique.