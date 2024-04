Fenerbahçe sofre punição na Turquia e perde Conference League

Fenerbahçe acabou punido pela Federação Turca e aumentou a turbulência nos bastidores com revés no torneio continental

Inconformados com o ‘sistema’, a diretoria do clube se reuniu e decidiu mandar a campo diante do Galatasaray uma formação do sub-19. Com menos de um minuto de jogo, o gol do adversário só potencializou a crise nos bastidores e os atletas saíram do gramado.

Pedidos Recusados

Em meio as denúncias dos dirigentes contra os cartolas do futebol turco, o Fenerbahçe solicitou árbitro estrangeiro na final da Supercopa e o adiamento do jogo contra o Olympiacos pela Europa Conference League. Os dois pedidos foram negados.

Fenerbahçe de saída da liga turca

Nos bastidores, a crise entre clube e federação pega fogo. No começo do mês, 23 mil sócios se reuniram e, com uma assembleia agitada, optaram pela saída do clube da liga turca. O grande motivador foi o jogo contra o Trabzonspor. Em duelo pela liga local, a torcida adversária invadiu o gramado para brigar com os atletas do Fener.

Apesar da decisão de buscar um novo torneio para atuar, o Fenerbahçe não estipulou uma data para sair de vez da competição nacional.