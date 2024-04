Deyverson brilha, Cuiabá vence Metropolitanos e vira líder do seu grupo na Sula

Fora de casa, Dourado alcança primeiro triunfo na competição continental e ganha moral para lutar com Lanús pela classificação

Sob a batuta de Deyverson, o Cuiabá mostrou poder de reação ao derrotar por 2 a 0 o Metropolitanos nesta quinta-feira (11), em Caracas, na Venezuela, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 16 anotou os dois gols da partida disputada no Estádio Olimpico de la UCV.

O Dourado se recupera, portanto, do empate em seus domínios na rodada de abertura e chega aos mesmos quatro pontos do Lanús. O time brasileiro, no entanto, lidera o Grupo G devido ao saldo de gols (2 contra 1). Por outro lado, o Metropolitano continua sem pontuar aparece na lanterna.