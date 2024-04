Cruzeiro dá um vexame e empata com Alianza-COL após abrir 3 a 0

O Cruzeiro passou por mais um vexame nesta quinta-feira (11/4). Em jogo pela 2ª rodada do Grupo B da Sul-Americana, no Mineirão, deu um show nos primeiros 20 minutos, quando abriu 3 a 0. Contudo, no segundo tempo, o penúltimo colocado do Colombiano arrancou o empate que parecia improvável. Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira fizeram os gols do Cruzeiro. Mas Batalla (dois, o segundo um frango de Rafael Cabral) e Figueroa, este aos 50 da etapa final, deixaram tudo igual.

A Raposa – com estreia do técnico Fernando Seabra – vai aos dois pontos no Grupo B. A Católica de Quito lidera com quatro pontos. O La Calera-CHL vem a seguir, com três pontos. Mas o Alianza é o lanterna, com um.

