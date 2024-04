Com golaço de nigeriano, Flamengo conquista a primeira vitória no Brasileirão Sub-20

Hassan, Carbone e Welinton marcaram os gols do Flamengo na vitória por 3 a 1 diante do Cuiabá

O Flamengo conquistou, na tarde desta quinta-feira (11), a sua primeira vitória no Brasileirão Sub-20. O time do técnico Mário Jorge venceu o Cuiabá por 3 a 1. Na Gávea, no Rio de Janeiro, os gols da vitória rubro-negra foram de Hassan, Carbone e Welinton. Aliás, o gol do nigeriano Hassan foi de rara categoria. Dudu marcou pelo Cuiabá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anteriormente, o Mais Querido perdeu para o Goiás na estreia na competição. Com os três pontos nesta quinta, pulou para a oitava posição, mas pode descer na tabela conforme os demais resultados da segunda rodada.