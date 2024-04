Botafogo x Atlético-GO: saiba como comprar ingresso

Times se enfrentam na próxima quinta-feira (18/04), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024

O Botafogo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para a partida diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão 2024. Afinal, os times se enfrentam na próxima quinta-feira (18/04), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do campeonato.

Os sócios alvinegros contam com prioridade e desconto na compra dos ingressos. A venda iniciou nesta quinta-feira (11/04). Os torcedores podem adquirir as entradas no site oficial do clube ou comprar bilhetes nos pontos de venda físicos.