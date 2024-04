Betis x Celta de Vigo: escalações e onde assistir

Betis, sem vencer nos últimos quatro jogos, recebe o Celta de Vigo, que está ameaçado pelo rebaixamento no campeonato espanhol

A 31ª rodada do campeonato espanhol terá o pontapé inicial nesta sexta-feira (12) com o duelo entre Real Betis e Celta de Vigo. O jogo acontece no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Betis

Na 8ª colocação do torneio nacional, o Betis ainda sonha em brigar por vagas em competições continentais na próxima temporada. Embora não vença há quatro partidas, o time comandado por Mauricio Pellegrini espera quebrar a seca de triunfos dentro do seu estádio.

A principal esperança do time é o brasileiro Willian José, que está confirmado no comando de ataque e espera corresponder a expectativa.