Autor de golaço, Pedro destaca primeiro tempo do Flamengo

Dono da camisa 9 do Flamengo, o atacante Pedro foi o autor de um gol digno dos melhores centroavantes na noite desta quarta-feira (10). Ainda no primeiro tempo, o artilheiro pegou sobra na pequena área, deu um chapéu no goleiro do Palestino e completou de cabeça para o fundo das redes. Desse modo, o time abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre a equipe chilena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pedro, aliás, chegou ao 15º gol na temporada. Treze deles, inclusive, em jogos oficiais. Os outros dois foram em amistosos. Após o jogo, eleito craque da partida, o jogador disse elogiou a atuação da equipe na primeira etapa.