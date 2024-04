Artur Jorge tem nome publicado no BID e é regularizado pelo Botafogo

Antes da estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma boa notícia fora de campo. Afinal, o técnico Artur Jorge teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta quinta-feira (11). Assim, o comandante português poderá estar à beira do campo na rodada inaugural da competição nacional, diante do Cruzeiro, no Mineirão, domingo (14), às 17h (de Brasília).

Vale ressaltar, que o treinador poderá fazer sua estreia nesta quinta-feira (11), no confronto com a LDU, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na estreia, o Glorioso perdeu por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, no Nilton Santos, e busca se recuperar no torneio continental.