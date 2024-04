Narrador da Band confessa que casou com a camisa do Botafogo

Jornalista e narrador, Roby Porto, é assumidamente torcedor do Glorioso. Segundo ele, sua esposa não ficou irritada com a escolha

O narrador Roby Porto, que atualmente trabalha na Band, revelou uma situação inusitada envolvendo duas de suas paixões. Em entrevista ao canal “Mundo GV”, o profissional frisou que não esqueceu o seu clube do coração no dia do casamento, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi ao altar com a camisa do Botafogo.

“Eu casei com a camisa do Botafogo, uma camisa de manga comprida que eu tenho até hoje. Camisa 7, do Helinho, 1988. Casei no City Hall, de Nova York”, indicou o jornalista.