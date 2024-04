Haaland é criticado após jogo da Champions: ‘Fantasma’ e ‘inútil’

O Manchester City conquistou um grande resultado no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Afinal, foi até o Santiago Bernabéu e saiu com empate em 3 a 3 com o Real Madrid. No entanto, o artilheiro do time, o norueguês Erling Haaland, passou em branco. A atuação abaixo do esperado rendeu críticas da imprensa europeia. Por exemplo, o jornal “As”, da capital espanhola, chamou o atacante de “fantasma”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “São muitas as atuações apáticas que Haaland leva na temporada, e o jogo das quartas da Champions não foi exceção. O problema de Haaland não é que não faça gol contra o Real Madrid, e sim que passe completamente despercebido”, escreveu o “As”.

Durante a partida, Haaland foi anulado pelo zagueiro alemão Rüdiger. Assim, acabou dando apenas 20 toques na bola durante os 90 minutos, além de seis passes. Com a marcação dura, finalizou somente uma vez. Os três gols do City, marcados por Bernardo Silva, Foden e Gvardiol, não tiveram participação do norueguês. As críticas à atuação do artilheiro do City não ficaram restritas apenas aos meios de comunicação. Ex-jogador do Real Madrid, o holandês Van der Vaart afirmou, ao canal “Ziggo Sport”, que Haaland é “inútil” quando não consegue chutar a gol. “Haaland foi muito mal. Se ele não faz gols, ele é bastante inútil. Eu o vejo como um jogador bastante medíocre com a bola”, declarou o ex-meia.