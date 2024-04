Flamengo apresenta nova camisa reserva para 2024; veja fotos

Predominantemente branca, camisa conta com detalhes ondulados. Flamengo estreará uniforme no domingo, na primeira rodada do Brasileirão

O Flamengo apresentou nesta quarta-feira seu novo segundo uniforme para o restante da temporada 2024. Predominantemente branca, a camisa conta detalhes em vermelho, além do escudo e o símbolo da fornecedora em preto. Pedro, Erick Pulgar, Everton Cebolinha foram os modelos do time masculino, enquanto Thaisa e Duda representaram a equipe feminina.





A camisa conta com detalhes sutis ondulados, que representam “as ondas sonoras produzidas pelo canto da torcida”. A estreia do uniforme acontecerá no próximo domingo, quando o Flamengo estreia no Brasileirão 2024 com o Atlético-GO, fora de casa.