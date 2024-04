Conmebol define locais das finais da Sul-Americana 2024 e 2025

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira que as decisões da Copa Sul-Americana de 2024 e 2025 já têm locais definidos. Para este ano, a final será em Assunção, no Paraguai. Na próxima temporada, contudo, o jogo do título acontecerá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

A exemplo do que fez quando confirmou a cidade da final da Libertadores 2024, aliás, a Conmebol não confirmou os estádios. Assim, a entidade vai esperar os finalistas para decidir o palco para não ter prejuízo. O principal torneio do continente neste ano terá o jogo final em Buenos Aires, na Argentina.