Com novidades, São Paulo está escalado para enfrentar o Cobresal

Thiago Carpini aposta em esquema com três zagueiros e retorno de Calleri contra os chilenos, no MorumBIS

O São Paulo está escalado para o duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, contra o Cobresal, do Chile. O duelo vale pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores.

Pressionado no cargo, o técnico Thiago Carpini vai apostar em uma formação com três zagueiros e no retorno de Jonathan Calleri na equipe titular. A grande novidade é a entrada de Nahuel Ferraresi na linha de zaga e a saída de Welington.

Assim, Michel Araújo – também inicia entre os 11 nesta noite – atuará como um ala pela esquerda. O uruguaio, aliás, já foi utilizado como lateral no Tricolor.