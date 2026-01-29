Chaminés de fada: descubra esse tesouro ecológico do Brasil

Para visitar as chaminés de fada, o turista deve se dirigir ao município de São Domingos, em Goiás, e agendar o passeio com guias credenciados do Parque Estadual de Terra Ronca. A melhor época é durante a estação seca, entre maio e setembro, quando o acesso é mais fácil e a visibilidade das formações é ideal.

Crédito: reprodução