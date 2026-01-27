Ranking global revela os destinos mais vantajosos para viver e trabalhar fora do país

Fatores como segurança, oferta de entretenimento, acesso a produtos básicos e qualidade dos serviços pesam na decisão final.

O levantamento mostra que cidades equilibradas econom" class="op_lazy"> O estudo da Mercer tem como foco principal o público expatriado, formado por pessoas que vivem fora de seus países por razões profissionais ou acadêmicas. Para esse grupo, a escolha da cidade envolve não apenas o valor do aluguel ou do transporte, mas também a facilidade de adaptação ao cotidiano local. Fatores como segurança, oferta de entretenimento, acesso a produtos básicos e qualidade dos serviços pesam na decisão final.