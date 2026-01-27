Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pescador leva susto com peixe e viraliza: ‘Parece alienígena’

A imagem do peixe estranho foi compartilhada e viralizou nas redes sociais. Com o corpo inchado e uma pele gelatinosa, o animal chamou a atenção de muitas pessoas, que brincaram dizendo que se tratava de um “peixe alienígena”.

Crédito: reprodução/Roman Fedortsov

Especialistas confirmaram que a imagem é real e mostra um animal raro das profundezas do Oceano Pacífico, mais especificamente a cerca de 1.700 metros abaixo da superfície.

Crédito: reprodução/Roman Fedortsov

O pescador Roman Fedortsov compartilhou um vídeo do peixe, que tem um corpo parecido com um cérebro, olhos pequenos e boca aberta.

Crédito: reprodução/Roman Fedortsov

Algumas pessoas nas redes lembraram de filmes como “Marte Ataca” (1996 – foto) e “Megamente” (2010).

Crédito: reprodução

Segundo a bióloga marinha Jamile Malcher, a pele gelatinosa e sem escamas ajuda o peixe a suportar a alta pressão das águas profundas.

Crédito: domínio público/noaa

No vídeo, ele aparece inchado porque ativou um mecanismo de defesa ao ser trazido para a superfície, onde a pressão é muito menor.

Crédito: reprodução/Roman Fedortsov

