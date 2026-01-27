Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que muda com as novas regras para implantes hormonais

De agora em diante, será exigida uma receita especial contendo o Código Internacional de Doenças (CID), que especifica a condição médica tratada.

Crédito: Imagem Freepik

De acordo com a Anvisa, essa medida tem como objetivo reforçar a fiscalização e impedir a utilização dos implantes para fins estéticos, o que continua não sendo permitido.

Crédito: reprodução/tv globo

Esses dispositivos, conhecidos como chips ou pellets, são uma forma reconhecida de administração de medicamentos, como no caso de implantes anticoncepcionais.

Crédito: Divulgação

Já os chamados “chips da beleza”, hormônios voltados puramente para fins estéticos, ganharam popularidade nos últimos anos.

Crédito: Divulgação

